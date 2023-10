Quadrilha de chilenos é presa na capital após furtar duas casas em São Carlos

Duas ocorrências de furto em São Carlos, nesta quinta-feira (5), tiveram desdobramento na capital, onde quatro indivíduos de nacionalidade chilena foram presos.

Segundo a reportagem do SCA apurou, após receber informações dos furtos ocorridos na avenida José Gonçalves Carneiro, Santa Mônica e rua Cleide Aparecida Duarte, residencial Arcoville, a Polícia Militar de São Carlos obteve imagens de câmeras de segurança e constatou a utilização de um veículo VW/Polo nos crimes.

Através das placas, os policiais conseguiram descobrir que o carro estaria circulando pela área do 7º Batalhão, na região central de São Paulo.

Os policiais de São Carlos então passaram as informações para os PMs da capital que iniciaram patrulhamento pela região. Na avenida Ipiranga, uma equipe de Força Tática logrou êxito em encontrar o Polo estacionado e próximo do veículo havia quatro suspeitos, que foram abordados. Com um deles estava a chave do carro e uma bolsa com camisetas de times.

Os PMs da capital tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança de uma das casas invadidas e as características batiam com a dos indivíduos abordados, que diante das circunstâncias acabaram confessando o crime. Informaram ainda que em um apartamento nas proximidades havia mais material furtado. No imóvel foram encontrados joias, relógios, roupas, câmera fotográfica profissional, televisor e R$ 720,00 em espécie.

J.A.S.B., de 23 anos, A.H.C.H., 27, L.A.R.P., 36 e A.F.F.D., de 27 anos, foram apresentados no 78º Distrito Policial no Jardins, onde foram autuados em flagrante e permaneceram presos. Segundo a Polícia, eles estariam envolvidos em vários outros furtos em cidades do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto e Valinhos.

