Programa não pago termina em mútua agressão na SP-310

A faca utilizada pela travesti foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um desacordo comercial terminou em vias de fato às margens da rodovia Washington Luís (SP-310). Policiais militares foram acionados via Copom para comparecer no km 234 pois um casal estaria brigando. No local, os policiais apuraram que um homem de 53 anos estaria em luta corporal com uma travesti de 25 anos.

A vítima estaria com possível fratura de costela, corte em um dos braços feito por um golpe de faca e arranhões. Foi socorrido à Santa Casa para atendimento médico. Já a travesti, armada com a faca, foi encaminhada à CPJ para esclarecimentos.

Segundo apurado, o homem teria contratado a travesti para uma “noite de amor”. Porém, após as relações sexuais, o homem não teria pago, o que motivou as vias de fato, já que a contratada queria receber pelos serviços prestados.

Às autoridades policiais, a travesti revelou ainda que o cliente seria “caloteiro”, uma vez que em duas oportunidades anteriores não teria pago pelos programas já cumpridos. A Polícia irá investigar o caso.

