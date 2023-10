Professora é agredida com soco na boca e chutes por aluno de 8 anos em São Carlos

SIGA O SCA NO

12 Out 2023 - 09h02

12 Out 2023 - 09h02 Por Da redação

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma professora de 50 anos foi agredida por um aluno de 8 anos com um soco na boca e chutes. O fato teria ocorrido no começo da tarde da última terça-feira (10), na escola estadual Andrelino Vieira, na Vila Brasília.

Segundo informações apuradas pelo SCA, o aluno chegou atrasado e não teria gostado da organização da sala, já que os demais estudantes já estavam sentados. Ele queria que outro aluno se sentasse em determinada cadeira, mas como houve a negativa por parte da professora, partiu para a agressão. Ele também agrediu o aluno que estava sentado na cadeira.

Segundo os relatos, o aluno constantemente vem agredindo outros estudantes, inclusive a mãe já foi chamada várias vezes na escola, mas não houve melhora do comportamento por parte do garoto. Desta vez, a avó dele foi chamada para comparecer na unidade escolar para tomar ciência do ocorrido na terça-feira. Um boletim de ocorrência também foi registrado na Polícia Civil e os fatos serão apurados.

