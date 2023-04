Professor troca fotos pela internet e quase cai em golpe em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um professor de educação física de 54 anos, residente em São Carlos, se safou de um golpe de estelionato. A vítima formulou queixa-crime na CPJ.

Às autoridades narrou que em seu Instagran passou a ser seguido por uma suposta mulher que em seguida iniciou uma conversa e solicitou seu WhatsApp. Por este aplicativo, segundo a vítima, a suposta mulher começou a levar o bate papo para um lado mais íntimo, chegando até enviar fotos e teria pedido a ele que fizesse o mesmo, o que teria recusado. Desconfiando ser fake, teria pedido que encaminhasse um vídeo e a voz. Do outro lado a pessoa ficou brava. Desta forma, ele teria bloqueado a desconhecida. No dia seguinte teve início nova conversa no Instagram.

Porém, nesta segunda-feira, 10, um homem teria ligado e afirmou ser pai de uma adolescente de 15 anos. A vítima disse que apenas respondia às perguntas até que o desconhecido pediu para que ele pagasse o notebook da filha que teria quebrado. Ao perceber o golpe, fez boletim de ocorrência.

