Procurado se entrega à polícia e volta para trás das grades

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 39 anos que estava foragido da Justiça foi preso na tarde de sexta-feira (24), após ele mesmo se entregar à polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, F.B.O. cumpria pena no CPP Bauru I e foi beneficiado com a saída temporária no dia 14/03, devendo retornar no dia 20/03, mas não se apresentou e deixou que a bateria da tornozeleira eletrônica descarregasse para não precisar voltar, mas depois mudou de ideia e apresentou-se no plantão policial em companhia de seu advogado.

F.B.O., 39 anos foi recolhido ao Centro de Triagem.

