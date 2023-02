Procurado pela Justiça é capturado pela PM na Vila Isabel

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta segunda-feira, 13, policiais militares detiveram por volta das 5h20, M.A.A.A., 23 anos, procurado pela Justiça.

Os PMs afirmaram que observaram dois suspeitos ao lado de um carro na rua Cel. José A.O. Salles, na Vila Isabel. Ambos estavam com motos.

Com a aproximação da viatura, um deles fugiu. Já M.A.A.A. foi abordado e consultado seus antecedentes, constou que “devia” para a Justiça. Já a moto, de acordo com ele, foi adquirida em leilão, mas estaria com a numeração do chassi suprimido.

O acusado foi encaminhado à CPJ e recolhido ao centro de triagem e a moto encaminhada ao pátio municipal.

