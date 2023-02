Princípio de incêndio causa danos em veículo em São Carlos

Bombeiros verificam se não havia mais nenhum foco de incêndio no veículo - Crédito: Maycon Maximino

Um princípio de incêndio assustou um motorista na manhã desta segunda-feira, 20, na Avenida Francisco Pereira Lopes, região da “Curva do Joinha”.

Pintor, se dirigia para o trabalho (sentido Shopping/USP São Carlos) quando notou que fumaça saia do motor do veículo. Parou e com a ajuda de popular, conseguiu debelar as chamas, evitando dano maior. O Corpo de Bombeiros foi acionado e um auto bomba compareceu ao local.

