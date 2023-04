Política causa discussão e agressão entre vizinhos no Azulville II

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de ameaça, agressão e difamação será investigado pela Polícia Civil e envolve vizinhos na Rua Massao Matubaro, no Azulville II. O caso foi registrado na noite de segunda-feira, 10, na CPJ.

Uma das vítimas, de 45 anos, disse que tudo começou a aproximadamente uma semana quando ele e o filho, de 21 estariam com os vizinhos (casal) e falavam sobre política quando o homem surtou devido a um comentário e passou a ameaçar o jovem. Em dado momento ele teria recebido um soco no rosto do agressor, mas não revidou.

Porém, durante a semana, o casal teria espalhado para outras pessoas que a vítima estaria espionando as suas filhas menores por um buraco na parede. Diante da afirmação, optou por formular boletim de ocorrência na CPJ.

Leia Também