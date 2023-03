Policiais militares apreendem peças de origem suspeita

Motor foi apreendido pelas autoridades policiais - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares foram acionados por volta das 16h10 desta quarta-feira, 21, para comparecerem em um barracão na rua Paraguai, no bairro Nova Estância, para apurar uma averiguação de possível furto.

No local, apuraram junto a vítima que no local estaria peças de um veículo de sua propriedade que teria sido furtado. Porém não teria, ainda, registrado queixa na CPJ.

Com tais informações os policiais militares contataram a moradora do local e um funcionário e ambos informaram que no local estaria um motorhome (ônibus) que teria sido desmanchado e no local estaria o motor, tanque de combustível, uma roda/pneu e um cardan. Foi dito pela mulher ainda que seu esposo que não estava pelo local teria adquirido o veículo de um homem que já faleceu e apresentou no momento da ocorrência uma transferência via PIX.

A Perícia foi ao local e os envolvidos encaminhados à CPJ. Foram apreendidos um motor, um radiador, um cardan, uma roda, um pneu, um tanque de combustível e um radiador, uma vez que não havia como comprovar a propriedade do veículo em relação a suposta vítima.

Leia Também