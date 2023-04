Policiais da Dejem apreendem moto de origem suspeita

SIGA O SCA NO

Moto foi apreendida pelos policiais da Dejem - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na tarde desta quinta-feira, 6, policiais militares da Dejem abordaram uma moto no cruzamento das Avenidas Pádua Salles com a Grécia.

Os policiais desconfiaram, já que o veículo estava com placa de outro estado. Após pesquisa, o emplacamento pertencia a outro veículo da mesma marca. Já a numeração do motor e do chassi estavam raspados.

O piloto foi questionado e disse que a placa seria de uma outra motocicleta de sua propriedade que se encontra na casa da mãe, na cidade do emplacamento da moto. O caso foi apresentado na CPJ.

