Policiais civis da Dise apreendem munições em São Carlos

Durante os trabalhos da Dise, 66 cápsulas calibre 22 foram apreendidas - Crédito: Divulgação

Após trabalho de inteligência policial realizado por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São Carlos, foi identificado nesta quarta-feira, 5, uma casa que seria utilizada para guarda de entorpecentes que posteriormente seriam comercializadas no Jardim Gonzaga.

Durante as diligências, os policiais civis apreenderam 66 cápsulas calibre 22. O suspeito não estava no imóvel, mas foi identificado e as investigações prosseguem no decorrer dos trabalhos das autoridades policiais.

Leia Também