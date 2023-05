Policiais civis da DIG cumprem 3ª fase da Operação Ferrolho

Investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), sob o comando do delegado João Fernando Baptista, desencadearam na manhã desta quarta-feira, 3, a terceira fase da “Operação Ferrolho”, e após levantamentos e com informações privilegiadas, por volta das 10h15, seguiram para uma oficina mecânica, localizada na rua Alan Kardec, no Jardim Cruzeiro do Sul, onde localizaram um HB 20, branco.

De acordo com o proprietário, o carro estaria para reparos desde o dia 14 de abril e o suposto proprietário deixou o contato que a DIG irá checar. Realizando vistoria os investigadores constataram que o HB 20 estava com placas falsas e o chassi estaria preservado.

Em pesquisas, foi constatado que o HB seria produto de roubo ocorrido no dia 16 de março e a verdadeira placa seria FJZ3E52. Consta em boletim de ocorrência que o proprietário de 65 anos do HB 20, estaria no interior do veículo e estacionado na rua Maestro Adolfo Raimundo Caputo, no Boa Vista, quando três ladrões o renderam e além do carro, levaram documentos da vítima e do veículo e várias ferramentas.

O delegado João Fernando Baptista registrou o caso como receptação de veículo roubado, localização de objeto e apreensão de veículo, bem como o proprietário foi comunicado. [

A OPERAÇÃO

O setor de inteligência da DIG realiza mapeamento de desmanches de veículos e mecânicas em São Carlos e denominou a ação como “Operação Ferrolho”.

Nas duas etapas anteriores, algumas oficinas mecânicas foram visitadas, pois os policiais civis teriam informações que mecânicos estariam recebendo veículos para modificações e com isto um outra parte dos bandidos ligados ao crime organizado de roubo e furtos de veículos estariam retirando os automóveis da cidade para serem negociados em outros municípios como se fossem carros legalizados e muitos poderiam ser duplicados (dublê).

Baptista informou que na primeira fase da operação realizada no dia 25 de abril, a Polícia Civil, Detran/SP e fiscais de Posturas da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Carlos, encontraram irregularidades em 8 estabelecimentos vistoriados dos 13 que foram visitados na operação e 3 deles acabaram sendo lacrados por falta de documentação pertinente.

Já na segunda fase realizada no dia 27 daquele mês, os policiais civis localizaram um deposito com veículos faltando peças e um barracão que seria utilizado para desmanche de veículos na área oeste de São Carlos, bem como armazenamento de peças. As investigações ainda estão fluindo e a DIG aguarda algumas informações sobre os materiais localizados nestes locais. Baptista disse que o crime contra o patrimônio (roubo e furto de veículo), foi mapeado pela investigação que conseguiu identificar e prender parte de uma quadrilha de roubo de caminhonetes em São Carlos. O trabalho ainda está em investigação e envolve o homicídio de uma pessoa na área norte de São Carlos.

