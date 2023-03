Polícia Federal cumpre mandados de prisão em São Carlos e Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

A Delegacia de Polícia Federal em Araraquara deflagrou nesta quinta, 23, a Operação Mascavar, que mira indivíduos responsáveis pela colocação em circulação de cédulas de real falsas. A investigação apurou a existência de um grupo criminoso especializado em comprar eletrônicos anunciados na internet, mas pagos pessoalmente com dinheiro falso, gerando grande prejuízo à população e criando uma espiral de circulação de dinheiro falso, principalmente na região dos municípios de Araraquara e São Carlos, no interior do estado de São Paulo.

São cumpridos hoje cinco mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão, contra indivíduos residentes nas cidades de São Carlos e Ribeirão Bonito. O grupo alvo dos mandados praticou vários crimes usando cédulas falsificadas. O principal meio de atuação dos investigados começava na utilização de perfis falsos em redes sociais, com o fim de negociar a compra de produtos anunciados em sites e páginas de compras, principalmente aparelhos de telefonia celular e videogames.

Em um segundo momento, efetuavam pessoalmente a compra utilizando como pagamento notas falsas, normalmente à noite e em circunstâncias que dificultavam a conferência das cédulas e identificação dos criminosos pelas vítimas – vale enfatizar que os crimes de moeda falsa são Crimes Contra a Fé Pública, de competência da Justiça Federal, onde a União é a “vítima” de fato. Contudo, a minuciosa investigação da PF pôde reconstituir a dinâmica das ocorrências e identificar os criminosos, alvos da operação de hoje.

A PF esclarece que gravidade deste tipo de crime reside nos enormes problemas trazidos à economia local e regional, bem como no prejuízo financeiro causado a pessoas físicas e jurídicas. Lembrando que no caso de uma pessoa repassar a terceiro (“passar para frente”) nota que sabe ser falsa, também comete o crime.

A Delegacia de Polícia Federal em Araraquara afirma que prossegue com a investigações para identificação e prisão de outros envolvidos no esquema, tanto na falsificação de dinheiro como na introdução de cédulas falsas em circulação.

*Mascavar, em sentido figurado na língua portuguesa, significa falsificar, corromper ou adulterar.

