Polícia Civil localiza motorista envolvido em acidente que matou motociclista no Centro

Ford Ka com a lateral amassada e no detalhe a vítima, Odair - Crédito: Maycon Maximino

Policiais civis do 3º e 5º localizaram o motorista que se envolveu no acidente que terminou na morte do motociclista Odair Barbeiro Padilha, de 47 anos, na madrugada da última terça-feira (8), no Centro de São Carlos. (veja a notícia do acidente).

Segundo informações colhidas pelo SCA, os policiais obtiveram imagens de câmeras de monitoramento e através delas verificaram que R.M.R., 34, conduzia um Ford/Ka pela rua XV de Novembro e no cruzamento com a avenida São Carlos ele chegou a diminuir a velocidade, pois o semáforo operava no “amarelo piscante”, em seguida avançou. Odair que conduzia uma Honda/XRE pela avenida também reduziu a velocidade, mas acabou escorregando no asfalto molhado devido à chuva, colidindo contra a lateral do carro.

A esposa do motorista do Ka desceu do automóvel e foi verificar o motociclista que estava inconsciente. Em seguida retornou ao veículo e junto com o companheiro deixaram o local. O frentista de um posto de combustíveis que presenciou o acidente anotou as placas do carro e acionou o socorro.

Odair foi socorrido pelo Samu, mas morreu 40 minutos após dar entrada na Santa Casa.

Com a placa do carro em mãos os policiais chegaram até R.M.R. que acabou sendo encontrado em uma obra, onde trabalhava como pedreiro. Ele disse que comprou o carro no dia anterior e que saiu com a esposa para comemorar. Informou ainda que deixou o local, pois não era habilitado e possuí passagens pela Polícia.

O motorista, que reside na região do Parque Sisi, foi conduzido até a delegacia, onde foi indiciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar, com agravantes de fugir do local sem prestar socorro e não possuir carteira de habilitação. Ele foi liberado após prestar esclarecimentos.

O Ford Ka envolvido no acidente foi apreendido e passou por perícia.

