Motociclista morre após colisão no Centro de São Carlos

Crédito: redes sociais

O motociclista Odair Barbeiro Padilha, de 47 anos, morreu em um acidente no final da madrugada desta terça-feira (7), no centro de São Carlos.

Segundo informações, Padilha conduzia uma moto Honda XRE300 pela avenida São Carlos e no cruzamento com a rua XV de Novembro se envolveu em uma colisão com um Ford Ká. De acordo com testemunhas, o semáforo estava operando no amarelo piscante no momento do acidente.

O motociclista foi arremessado à distância e caiu desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado até a Santa Casa, mas morreu cerca de 40 minutos depois.

Informações registradas no boletim de ocorrência informam que o condutor do carro estava acompanhado de uma mulher. Ele teria parado logo após o acidente, mas deixou o local rapidamente, no entanto, uma testemunha anotou as placas do veículo e repassou para a Polícia Militar.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Leia Também