PM, GM e Departamento de Fiscalização realizam Operação Moralização

A Polícia Militar com apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizou na noite de sexta-feira (20) e madrugada de sábado (21) a operação "Moralização" nos bairros Santa Felícia, Romeu Tortorelli, Vila Costa do Sol, Parque Fehr e na região central.



A operação foi realizada para coibir a perturbação de sossego, funcionamento irregular e fora do horário permitido de bares e similares, bem como evitar ilícitos penais nos estabelecimentos.



Durante a operação 30 pessoas foram abordadas e revistadas, 07 estabelecimentos foram vistoriados, 2 bares interditados pela ausência de Alvará de Licença, um estabelecimento foi notificado por ocupar o passeio público indevidamente e 1 estabelecimento de atividade de Casa de Eventos foi interditado por descumprir o horário de funcionamento estipulado no Alvará de Licença.



O comandante do 38º Batalhão da Policia Militar, Tenente Coronel PM Luiz Sérgio Mussolini Filho e o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, garantem que as operações fazem parte de ações estipuladas pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGIM) para atender as denúncias de perturbação de sossego, além de averiguar locais onde ocorreram crimes para manter a segurança e a ordem pública.

