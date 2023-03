PM faz operação em Ibaté contra motos barulhentas

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar de Ibaté desencadeou neste início de março, uma operação bloqueio contra ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas. Durante a ação, foram realizados quatro pontos de bloqueios na cidade, resultando 16 motos abordadas e confeccionados três autos de infrações de trânsito.

Segundo a PM, a lei estabelece como irregular o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante.

O sargento Caldeira do 1° Pelotão da 1ª Cia do 38° Batalhão de Policia Militar de Ibaté sugere que pessoas ao fazerem os pedidos exijam que as encomendas sejam entregues por motociclistas que não sejam barulhentas.

Leia Também