PM encontra drogas na casa de adolescente suspeito de assaltar residência

Crédito: Colaborador SCA

Uma mãe se descontrolou ao saber que o filho adolescente de 16 anos guardava drogas em casa e pode estar envolvido em um assalto a residência ocorrido no Jardim Hikare. Diante dos policiais militares, deu uma surra do infrator, com direito a tapas, socos e chutes.

Segundo o São Carlos Agora apurou, policiais militares do Comando Força Patrulha (CFP) realizavam diligências para encontrar um dos suspeitos do roubo, justamente o adolescente de 16 anos e chegaram em sua moradia, na rua Dr. Nestor de Campos, no Santa Felícia.

A mãe do acusado recebeu os PMs e mostrou-se surpresa. Ela, permitiu a entrada dos policiais que localizaram no quarto do garoto 28 porções de maconha e 24 pedras de crack, além de R$ 478. Indagado, o menor confessou o tráfico. Quanto a objetos do roubo, nada foi encontrado em seu poder.

Entretanto, a mãe do infrator se descontrolou e passou a bater no filho.

Encaminhado à CPJ ao lado da mãe, o infrator foi ouvido e liberado.

