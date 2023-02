PM apreende revólver e impede homicídio em São Carlos

SIGA O SCA NO

A arma foi recuperada e apreendida por policiais militares - Crédito: Divulgação

No início da madrugada desta segunda-feira, 27, por volta da 1h25, cinco suspeitos foram detidos por policiais militares em um Ford KA. Os envolvidos são acusados de porte de arma de fogo e foram abordados na rua Guarino Baldan, no Antenor Garcia. Segundo a PM, eles confessaram que pretendiam praticar um homicídio na cidade.

Os PMs foram alertados via Copom (Centro de Operações) sobre o fato de que acusados estariam na região central de São Carlos em um KA prata e com eles, a arma. Os suspeitos estariam seguindo sentido Cidade Aracy.

Várias viaturas realizaram o cerco e depararam com o veículo no Jardim Monte Carlo. Teve início a perseguição por várias ruas e em dado momento um dos passageiros arremessou um objeto em um terreno que, posteriormente, foi recuperado e tratava-se de um revólver calibre 38 com numeração raspada e duas munições intactas.

Os suspeitos foram abordados na rua Guarino Baldan e encaminhados à CPJ. A arma apreendida e o carro recolhido ao pátio municipal por irregularidades administrativas.

