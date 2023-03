Picape roubada é localizada pela proprietária no Jardim Embaré

Uma picape foi roubada neste sábado (25), no Jockei Club e foi localizada pouco tempo depois, por sua proprietária, no Jardim Embaré.

De acordo com a vítima, ela estava com o veículo pela Rua Rio do Sono quando foi rendida por um homem armado que ordenou que ela saísse do veículo e fugiu, levando a Fiat Strada Trek prata, com alguns pertences dela, incluindo o celular.

Após o roubo, a vítima consultou a localização de seu celular, que indicou que ele estava no Jardim Embaré e ela foi até lá, fez uma busca pelo bairro e encontrou sua picape abandonada, já com outras placas.

Ela acionou a Polícia Militar, que foi até o local e como o proprietária estava com a chave reserva, foi fácil abrir o veículo.

As placas verdadeiras estavam dentro do veículo, que foi devolvido à proprietária.

