Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 55 anos foi atropelado por um carro na noite desta quinta-feira (23), no cruzamento da avenida Henrique Gregori com a rua Desembargador Júlio de Faria, no bairro Boa Vista.

Segundo informações, a vítima caminhava de forma perigosa e negligente pela via, quando foi atingida.

O homem foi atendido pelo Samu e com ferimentos leves encaminhado até a Santa Casa.

