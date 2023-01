Pais abandonam bebê sozinho em uma casa no Boa Vista

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal foi preso em flagrante por volta das 22h30 desta terça-feira, 24, acusado de abandonar um bebê de três meses sozinho em uma moradia na rua Claudenice B. Maielo, no Boa Vista.

Policiais militares foram acionados após denúncia anônima dando conta do fato. No endereço, por volta das 20h50, após entrar no quintal e olhar por uma janela flagraram o bebê que dormia em um colchão no chão.

Os policiais ficaram no local esperando o pai, de 23 anos e a mãe, de 19 anos. Neste tempo, vizinhos denunciaram que tais saídas seriam recorrentes.

Por volta das 22h30 os pais retornaram e estavam com o primogênito que apresentava necessidades especiais. Indagados, disseram que teriam ido até a casa dos avós, no Cidade Aracy, pedir dinheiro.

O Conselho Tutelar foi acionado e as duas crianças entregues aos avós paternos que fizeram denúncias ainda mais graves: que o casal praticaria furtos e eram usuários de entorpecentes.

Diante dos fatos, ambos foram detidos e encaminhados à CPJ. Após serem autuados em flagrante por abandono de incapaz, foram recolhidos ao centro de triagem.

