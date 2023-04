Ônibus escolar pega fogo na rodovia Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Um ônibus escolar pegou fogo no final da tarde desta quarta-feira (12), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

O motorista seguia no sentido interior/capital, quando defronte a Havan percebeu algo errado com o veículo e parou no acostamento. Cerca de 10 crianças que estavam no interior foram retiradas pelo condutor e a monitora antes que o fogo se alastrasse.

Rapidamente as chamas tomaram conta do coletivo e neste momento o Corpo de Bombeiros está no local realizando o combate do fogo.

Não há informação de feridos e nem o que causou o incêndio.

