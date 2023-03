Mulher fica sem moto e pede ajuda para localizá-la

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Atualização: Moto foi encontrada em Ibaté.

Uma Twister vermelha, placa DVW-0123 foi furtada após às 22h desta quinta-feira, 16. O veículo estava estacionado na rua Dona Alexandrina, na região da Unimed São Carlos, no centro.

A vítima disse que saiu do trabalho e quando foi até o local onde a moto deveria estar estacionada, notou que desconhecido a levou. Após registrar BO na CPJ, entrou em contato com o SCA e pediu ajuda da população no sentido de ajudar e dar notícias onde a Twister possa estar. Contatos podem ser mantidos pelo 190.

