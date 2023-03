Mulher é ofendida e agredida em Água Vermelha

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 34 anos afirma ter sido agredida por duas desafetas por volta das 18h desta segunda-feira, 20, na Avenida Dr. Alderico Vieira Perdigão, em Água Vermelha.

A vítima disse que caminhava com o marido e as duas filhas menores quando foi abordada. Teve início discussão e ofensas. Posteriormente as desafetas passaram a agredi-la. O marido foi em ajuda da esposa. Segundo a vítima, o desentendimento entre ela e as agressoras acontece desde o ano passado. Porém agressão teria sido a primeira vez. O caso foi registrado na CPJ.

