Mulher é estuprada e assaltada em São Carlos

Uma mulher passou por momentos de terror na mão de um bandido no final da noite desta terça-feira (25), no Jardim Botafogo, em São Carlos. Além de ser assaltada, ela foi estuprada pelo criminoso.

Segundo informações obtidas pelo SCA, a vítima regressava do trabalho, quando ao passar defronte a uma lanchonete percebeu que um homem que estava sentado passou a segui-la. No trajeto o bandido exibiu uma faca e ordenou que ela entrasse em um terreno baldio, onde foi estuprada.

Não satisfeito, o criminoso roubou a marmita, uma correntinha, cartões e R$ 2 da mulher. Ele ainda amarrou as mãos dela com o cordão do crachá e a ameaçou dizendo que não olhasse para onde ele iria fugir.

A vítima conseguiu pedir ajuda e muito abalada foi levada ao plantão da CPJ onde deu declarações. Em seguida passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e também foi atendida na Santa Casa.

Uma equipe da Polícia Civil esteve nas imediações do local do crime tentando localizar o bandido, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

