Mulher morre após passar por cirurgia em São Carlos

Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta por volta das 17h30, desta quinta-feira, 3, em uma casa na rua José Felonta Sobrinho, no Cidade Aracy.

A vítima, Katia Cilene de Paula Medeiros teria tido um mal súbito. O filho disse em boletim de ocorrência que na quarta-feira, 2, a mãe teria passado por procedimento cirúrgico e chegou a ter alta. Porém, ao chegar em sua moradia, passou mal. O Samu foi acionado e os profissionais de saúde constataram sua morte.

Nas redes sociais, parentes protestaram sobre a morte da mulher. "Venho por meio dessa postagem declarar a minha indignação e falta de humanidade da saúde de São Carlos. Minha irmã Katia Cilene fez uma cirurgia na cabeça dia 02/08/2023 e com o descaso dessa Santa Casa e os médicos, deram alta para ela ir pra casa sendo que ela tinha que ficar na UTI por alguns dias. Em menos de 24hs da cirurgia deram alta e ela passou mal em casa e veio a falecer.

Tristeza me consome nesse momento por perder uma irmã por falta de socorro e atenção", postou nas redes sociais o irmão Marcinho de Paula.

O SCA procurou a Santa Casa para obter esclarecimentos. Assim que tivermos a resposta, essa notícia será atualizada.

O corpo de Cilene será velado das 7h às 11h deste sábado (5) no cemitério Jardim da Paz e o enterrado será às 11h15 no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

