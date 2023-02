Mulher é detida por tráfico no Jardim Gonzaga

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas, nesta madrugada de sábado (18), no Jardim Gonzaga, em São Carlos.

Policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram três pessoas em atitude suspeita, sentadas na calçada, em frente a uma residência, na Rua Guadalajara.

Duas mulheres que estavam sentadas, tentaram ir embora quando perceberam a aproximação policial, mas foram abordadas.

Com o homem, que permaneceu sentado, e com uma das mulheres, nada ilícito foi encontrado, já com a outra, foi localizado um papel com anotações de tráfico de drogas e R$ 284,00. No lugar onde elas estavam sentadas, havia um pote plástico contendo 39 pinos de cocaína e 7 papelotes de maconha.

A suspeita R.M.S., 24 anos, confessou que estava vendendo drogas no local e foi detida, sendo conduzida ao plantão policial e recolhida ao Centro de Triagem.

