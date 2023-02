Mulher é detida após furtar loja no centro de São Carlos

Os produtos que foram furtados pela mulher em loja no centro - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 23 anos foi detida no final da manhã desta quarta-feira, 8, no centro de São Carlos. Ela é acusada de furtar uma loja no cruzamento das ruas Episcopal com a Geminiano Costa.

Segundo apurado, a suspeita entrou na loja e começou a ver os produtos e ao aproveitar a distração da vendedora, se apoderou de dois frascos de perfume, colocou em uma sacola e fugiu.

Ao notar o crime, as funcionárias da loja foram atrás da mulher que teria entrado em outro estabelecimento e dispensou a sacola. Porém foi abordada e detida até a presença dos policiais militares que encaminharam a acusada à CPJ para as providências cabíveis.

