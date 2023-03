Mulher é arrastada e agredida no Nossa Senhora de Fátima

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 33 anos foi vítima de agressão neste sábado (04), na Rua Francisco Crestana, no Jardim Nossa Senhora Aparecida.

A vítima contou à polícia que estava em sua residência com uma amiga, quando uma mulher, acompanhada de suas três filhas, que aparentavam ser uma maior de idade e as outras duas, menores de 14 anos, começaram a chutar, dar pauladas e pedradas no portão, tentando entrar. A amiga resolveu abrir o portão para conversarem, mas foi arrastada pelos cabelos e levada a algum lugar desconhecido.

Em seguida as quatro voltaram à residência, pegaram a vítima também pelos cabelos e a arrastaram até um beco, na mesma rua, onde a agrediram violentamente, com pauladas, socos e tijoladas, depois foram embora.

Bastante ferida, a vítima conseguiu levantar-se e foi até a casa de sua mãe, que ficava perto do local. O SAMU foi acionado e ela, socorrida a Santa Casa.

Posteriormente a vítima registrou um boletim de ocorrência, mas nem as autoras e nem a amiga foram localizadas até o momento.

