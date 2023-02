Mulher acusa homem de estupro durante festa no Aracê de Santo Antonio

SIGA O SCA NO

Uma mulher de 28 anos acusa um homem de 31 anos de estupro. O caso teria ocorrido na tarde de domingo, 19, em uma chácara, no Aracê de Santo Antonio II. No momento estaria ocorrendo uma festa no imóvel.

Nesta segunda-feira, 20, a vítima compareceu na CPJ para denunciar o caso. Relatou às autoridades policiais que estaria embriagada e por volta das 16h resolveu ir para um dos quartos da casa e descansar. Porém, teria sido seguida pelo acusado.

Afirmou ainda que uma amiga, ao perceber, teria dito para o suposto estuprador que a mulher não queria ser incomodada.

Por sua vez, a vítima disse que teria entrado no quarto, deitado e perdeu os sentidos. Mas em dado momento, chegou a acordar e sentiu o acusado em cima do seu corpo e segurando seus braços com força. Teria recebido ainda, tapas pelo corpo.

Horas depois a vítima afirmou que acordou e sentia dores na região genital e anal. Além de desconforto pelo corpo. Posteriormente teria procurado o acusado para tirar satisfação, onde teria sido humilhada. Nervosa, disse que teria tentado agredi-lo.

A mulher encaminhada ao Hospital Hermínia Morganti, em Ibaté, onde recebeu atendimento médico.

Com base nas informações, o suposto caso de estupro será investigado por policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

