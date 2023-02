PM salva motorista de aplicativo sequestrado por bandidos em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de aplicativo passou por momentos de pânico durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (17), em São Carlos. Em uma ação rápida e eficaz, a Polícia Militar salvou a vítima que estava presa no porta malas e apreendeu quatro adolescentes envolvidos no ato criminoso.

Segundo o SCA apurou, por volta das 23h30 o motorista recebeu um chamado no cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua 13 de Maio, no Centro. Quatro indivíduos embarcaram no veículo para uma corrida até o bairro Cidade Aracy. No trajeto um deles sacou um simulacro de pistola e anunciou o assalto.

A vítima foi obrigada a dirigir até uma estrada de terra nas margens da rodovia SP-215, onde passou a ser agredida. Em seguida foi colocada no porta-malas do carro que acabou ficando atolado na lama.

Uma testemunha presenciou a cena e acionou a Polícia Militar. Várias viaturas foram para o local e os bandidos correram para uma mata. Dois deles acabaram detidos. Em seguida os policiais retiraram o motorista que estava ferido no porta-malas.

O dinheiro roubado e o simulacro de arma de fogo foram recuperados pelos militares.

Já no início da manhã a PM encontrou os outros dois envolvidos saindo da mata. Com um deles estava o celular o vítima. No aparelho, os policiais encontraram fotos que os adolescentes tiraram. Eles também teriam usado o telefone para pedir um guincho para o veículo.

Todos os adolescentes com idades entre 15 e 16 anos foram conduzidos até o plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência está sendo apresentada.

