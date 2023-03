Motociclista se envolve em acidente na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 35 anos se envolveu em um acidente de trânsito no final da tarde desta quarta-feira (8) na Vila Prado, em São Carlos.

O acidente ocorreu em uma rotatória no cruzamento da rua General Osório com avenida Francisco Pereira Lopes. Segundo informações, o motociclista colidiu no retrovisor de um carro e após a queda atingiu um carro que estava estacionado.

Com escoriações leves a vítima foi encaminhada até a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Leia Também