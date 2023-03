Motociclista na contramão bate em carro e vai embora do local

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um acidente de trânsito sem vítimas, envolvendo um carro e uma moto, foi registrado na noite de quinta-feira (02), na Vila Marigo, em São Carlos.

De acordo com informações, um Gol transitava pela Rua Francisco Marigo e quando aproximou-se da Avenida Salgado Filho, foi reduzindo a velocidade até parar, para entrar na via. Nesse momento veio uma motocicleta na contramão e bateu de frente no carro.

Apenas os condutores estavam nos veículos e nenhum deles ficou ferido, não sendo necessário acionar o socorro.

O motociclista assumiu imediatamente que estava errado e disse que pagaria pelos danos causados no Gol, que foi o único que sofreu avarias. Ele entregou um número de telefone ao condutor do carro e permitiu que a placa da moto fosse fotografada, mas em seguida foi embora rapidamente, sem dizer seu nome.

O proprietário percebeu logo em seguida que seu carro estava sem a placa dianteira e procurou pelo local, mas não a encontrou.

Ele afirma que tentou ligar várias vezes para o número de telefone que o motociclista deixou, mas não é possível completar a ligação, por isso procurou o plantão policial e registrou um boletim de ocorrência.

Leia Também