Motociclista morre após ser atingido por carro no Santa Felícia

Equipes prestam socorrido à vítima. - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 33 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro Santa Felícia. Segundo o apurado, a colisão ocorreu no cruzamento das ruas Cid Silva Cesar e João Teixeira, onde Eder Roberto Pereira da Silva, foi atingido por um Peugeot.

De acordo com vizinhos, no carro estavam dois homens, com aparência de adolescentes, mas por enquanto não foi possível confirmar essa informação, nem em qual das ruas o motociclista transitava.

Com o impacto o motociclista foi arremessado à distância e caiu na calçada. Populares acionaram o SAMU e uma Unidade de Suporte Básico foi a primeira equipe a chegar ao local e prestou os primeiros atendimentos à vítima.

Devido a gravidade, a Unidade de Resgate (UR) e a Unidade de Suporte Avançado (USA) foram chamados. Por mais de uma hora as equipes tentaram reanimar o motociclistas, mas ele não resistiu e morreu no local.

Os dois homens que estavam no Peugeot não aguardaram a chegada da PM e deixaram o local correndo, alegando que a documentação do carro estava irregular.

Policiais militares isolaram o local e acionaram a Polícia Científica.

