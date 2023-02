Motociclista fratura tornozelo após colisão na região do Shopping

Vítima no momento em que era socorrida pela unidade resgate - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito terminou com um motociclista de 41 anos ferido no início da tarde desta sexta-feira, 3, na região do Shopping Center Iguatemi.

A vítima pilotava sua moto pelo Passeio das Magnólias e no cruzamento com a Avenida Bruno Ruggiero colidiu em um veículo. Os motivos são ignorados.

Com o impacto, a moto foi arremessada no canteiro central da via e o veículo teria ainda passado sobre as pernas da vítima, causando fratura em um dos tornozelos, além de escoriações pelo corpo. Ato contínuo, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

