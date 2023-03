Motoboy sofre fratura exposta após acidente na Serra do Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy sofreu um ferimento grave após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (3), na avenida Integração (Serra do Aracy), em São Carlos.

Segundo informações, o rapaz de 22 anos seguia sentido centro/bairro e em uma curva perdeu o controle, escorregou e colidiu contra a mureta de concreto.

A motolância do Samu esteve no local e prestou os primeiros atendimentos à vítima que em seguida foi encaminhada até a Santa Casa com suspeita de fratura no fêmur.

