Motoboy que se envolveu em acidente na Miguel Petroni morre na Santa Casa

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo SCA

O motoboy Danilo Camargo, de 29 anos, que se envolveu em um acidente de trânsito (veja matéria do acidente) na noite da última segunda-feira (6), em uma rotatória na rua Miguel Petroni, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de ontem (7), na Santa Casa de São Carlos. O irmão esteve no plantão da CPJ para comunicar o óbito.

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista do T-Cross afirma que conduzia o carro pela Miguel Petroni sentido bairro/Centro e na “rotatória do Avião” teve a frente do carro atingida pelo motoboy. Ela afirma ainda que a vítima teria ultrapassado o sinal vermelho.

Com o impacto Danilo foi arremessado contra um poste. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O sepultamento será às 16h, no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também