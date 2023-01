Moto roubada na SP-215 é localizada em Porto Ferreira

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A Honda Twister que havia sido roubada na noite do último domingo (8), na rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), entre São Carlos e Descalvado, foi localizada nesta quarta-feira (11), em Porto Ferreira.

Segundo informações, a motocicleta teria sido usada por criminosos em um assalto na cidade de Santa Cruz das Palmeiras.

O veículo foi devolvido ao proprietário.

O ROUBO

O proprietário de 39 anos compareceu no plantão policial de São Carlos, onde relatou que seguia no sentido São Carlos, quando foi abordado por dois bandidos armados que estavam em outro moto de grande porte. Ele foi obrigado a entregar a motocicleta e a mochila com pertences pessoais e dinheiro.

