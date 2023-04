Moto adulterada e drogas são apreendidas em Ibaté

A Polícia Militar de Ibaté fez uma apreensão de drogas e uma motocicleta adulterada, nesta sexta-feira (31), no bairro Antônio Moreira, em Ibaté.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo CDHU, quando avistaram um homem parado com uma moto no meio fio, conversando com dois outros homens e uma mulher que estavam na calçada.

Assim que os policiais aproximaram-se do grupo, a mulher correu e não obedeceu a ordem de parada deles, mas foi alcançada e abordada. Com ela foram encontrados 13 pinos de cocaína, 1 porção de maconha e R$ 40,00 em dinheiro.

Ao verificar a situação da motocicleta que estava com o suspeito, os policiais constataram que ela estava com o número do motor intacto, mas o do chassi, suprimido. Já a placa, estava sem o lacre e era de outra moto, no entanto estava sem registro, não sendo possível consultar a procedência.

O motociclista disse ter comprado o veículo de um morador de São Carlos, por R$ 2.000,00, após ter visto o anúncio na Feira do Rolo.

Com os outros suspeitos não foi encontrado nada ilícito.

Todos foram encaminhados ao plantão policial e liberados após a elaboração do boletim de ocorrência.

