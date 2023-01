Morre motorista que foi atropelado após descer de carro em acostamento na WL

SIGA O SCA NO

Celta que atropelou a vítima - Crédito: Arquivo

Morreu nesta terça-feira (24) na Santa Casa de São Carlos o homem que foi atropelado por um carro no começo da noite de ontem na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté. A vítima tinha 35 anos.

O irmão esteve no distrito policial da área, onde relatou que Reginaldo Pardinho dos Santos parou seu Citröen C4 Pallas no acostamento e ao descer acabou sendo atingido por um Celta que transitava no sentido capital/interior.

Ainda o segundo o irmão, Reginaldo acabou prensado entre os dois veículos. Ele sofreu uma fratura exposta na perna direita, foi socorrido pela concessionária e encaminhado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos,

Reginaldo retornava para a casa no município de Guatapará/SP.

O motorista do Celta teve apenas ferimentos leves.

