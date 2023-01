Homem sofre ferimento grave após ser atropelado na rodovia Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem sofreu um ferimento grave após ser atropelado na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté, na noite desta segunda-feira (23).

Segundo informações passadas por testemunhas ao SCA, a vítima que não teve a identidade revelada, por motivos a serem esclarecidos, parou o C4 Pallas que dirigia no acostamento, desceu do carro e acabou sendo atropelado pelo motorista de um Chevrolet Celta que seguia no sentido capital/interior.

Com o impacto o homem acabou sendo arremessado sobre a faixa de rolamento. Ele sofreu uma fratura exposta na perna direita e foi encaminhado por uma ambulância da concessionária até a Santa Casa de São Carlos.

Já o condutor do Celta foi conduzido até o hospital municipal de Ibaté.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência.

As causas do acidente serão apuradas.

