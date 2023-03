Morre mais uma vítima de tiroteio em festa de moto clube

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Morreu na tarde desta segunda-feira (27) mais uma vítima do atirador Thyago Rocha Lavezzo, em uma festa de moto clube na noite do último sábado (25), no Centro. Adriano Silva de Oliveira, de 50 anos, conhecido como Xenon, era natural de Passos/MG e estava internado em estado grave na Santa Casa. Neste final de semana amigos e familiares chegaram a fazer uma campanha de doação de sangue para ele.

Com a morte de Adriano, sobe para três os mortos por Thyago. Leandro César Pereira, 41, e Érick Marcel Pereira Costa, 37, morreram no local.



Lucas Donizete Pinheiro, de 36, também foi alvejado, mas sobreviveu e já teve alta médica.

Thyago também morreu após ser baleado por policiais militares.

