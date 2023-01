SIGA O SCA NO

Acusado durante encaminhamento à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram um suspeito de 33 anos, na Avenida Pedro Carlos Fabiano, no Cidade Aracy, na manhã desta quarta-feira, 4.

Após pesquisa via Prodesp, os PMs constataram que o acusado era fugitivo da penitenciária de Bauru, pois seria beneficiado pela saidinha do Dia das Crianças do ano passado. Após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

