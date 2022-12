Mais de 680 presos são beneficiados com saída temporária de final de ano na região de São Carlos

Penitenciária de Araraquara - Crédito: divulgação

Presos de penitenciárias da região de São Carlos foram beneficiados com a saída temporária de final de ano. O benefício é previsto na Lei de Execução Penal e com as datas reguladas, no estado de São Paulo, conforme Portaria DEECRIM 02/2019.

O Poder Judiciário autorizou a saída temporária de reeducandos entre 23/12 a 03/01 das unidades prisionais, conforme tabela abaixo. O detento que não retornar na data estipulada perde o beneficio do regime semiaberto e é considerado foragido da Justiça.

