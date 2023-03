Mãe é acusada de abandonar filha de 1 ano e 10 meses

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mãe de 29 anos está sendo acusada de abandonar uma filha de um ano e dez meses. O flagrante teria ocorrido por volta das 17h desta terça-feira, 28, no Cidade Aracy.

O pai de 48 anos está separado e teria visto a “ex” bebendo em um bar. Ao indaga-la da filha, não obteve resposta. Foi até a casa da acusada, e deparou com a avó que disse não saber onde estaria o bebê. Com a presença de uma testemunha flagrou a criança abandonada em um cômodo. O Conselho Tutelar foi acionado e as providências deverão ser tomadas pelas autoridades.

Segundo a avó da criança, a mãe estaria desempregada e com regularidade deixava a casa para beber. O caso foi registrado na CPJ.

