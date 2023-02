Ladrões furtam peças de caminhões em posto de combustíveis às margens da Washington Luís

SIGA O SCA NO

Veículos estavam em um estacionamento no posto - Crédito: Maycon Maximino

Dois caminhoneiros tiveram prejuízo na noite desta quinta-feira, 23, ao pernoitarem em um posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luís (SP-310). O crime aconteceu no km 220 (sentido interior/capital).

As vítimas pararam os veículos para descansarem e durante a noite, desconhecidos deitaram sob as carretas e furtaram dois módulos de faróis. Cada um é avaliado em R$ 10 mil.

As vítimas disseram às autoridades policiais que notaram o crime quando acionaram a partida em seus respectivos veículos e no painel de ambos apareceram o “erro” no sistema. O crime foi registrado na CPJ.

