Ladrão invade e assalta casa no Varjão

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto marcou a manhã desta terça-feira, 21, em uma casa na rua Professora Vera Helena Trinta, no Varjão. Uma idosa de 79 anos foi feita refém e ameaçada de morte durante o crime.

Refeita do susto e com a ajuda de populares, a vítima relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que mora com o filho que teria saído para o trabalho com o desconhecido invadiu a casa armado com uma faca.

Agressivo, teria colocado a faca na garganta da vítima e sob ameaças de morte, entregou R$ 10 e dois celulares. De tanto pavor, a idosa disse que chegou a desmaiar.

Mesmo assim, o acusado teria colocado a vítima no Gol prata placas DQS-1139 que pertence à família e fugiu, levando-a como refém. Porém, foi abando9nada na rua Sebastião Ramos e fugiu pela rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (rumo distrito de Água Vermelha).

A vítima, por sua vez, pediu ajuda à populares e contou o ocorrido. Policiais militares atenderam à vítima e realizaram diligências, mas ninguém foi detido.

Leia Também