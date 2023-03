SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma bicicleta foi furtada no início da madrugada do dia 18 de fevereiro em São Carlos. A vítima de 20 anos disse que o veículo estava preso a uma corrente no estacionamento de um prédio na Rua Capitão Adão Pereira Souza Cabral e presa a um cabo de aço e cadeado junto a um pilar, quando um desconhecido se apoderou e a levou.

