Ladrão é preso após furtar bateria no estacionamento do Tenda

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por policiais militares da ROCAM no final da tarde desta terça-feira (7) após furtar a bateria de um carro no estacionamento do Atacado Tenda, em São Carlos.

Segundo informações, o ladrão utilizou uma chave mixa para abrir o carro e em seguida abriu o capô. Ele cortou a fiação e retirou a bateria.

Após o furto a PM foi alertada e durante patrulhamento a equipe ROCAM conseguiu abordar o acusado na região do CDHU em posse da bateria, da mixa e de um alicate. Ele disse que trocaria o objeto por drogas.

O rapaz foi conduzido até o plantão da CPJ, onde permaneceu detido à disposição da Polícia Civil.

